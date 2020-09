Nîmes Olympique : "Après ce match à Lyon, j'ai félicité mes joueurs, je suis content ! "(Jérôme Arpinon)

Nîmes fait 0-0 contre Lyon et prend son premier point de la saison à extérieur en Ligue 1. Et pas n'importe où : sur la pelouse du récent demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Pas de but dans ce match très plaisant à suivre. C'est aussi le 2e clean sheet en 4 matchs pour les crocos !