Nîmes Olympique : "Après le 3ème succès, il ne fallait pas s'enflammer, là on ne va pas s'immoler." (N. Usaï)

Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur au Nîmes Olympique, Nicolas Usaï a perdu. Première défaite en quatre rencontres. Revers logique contre les relégables dunkerquois qui n'avaient plus gagné en championnat depuis le 30 octobre dernier. Il a manqué beaucoup de choses aux Nîmois pour espérer l'emporter. Réduits à 10 après l’expulsion (sévère) d'Omarsson neuf minutes après son entrée en jeu (67è minute), les crocos ont craqué sur le but de Kévin Rocheteau (0-1, 73e). Le coach nîmois, après le match, est fataliste : "C'est une défaite logique au vu de notre première période, on n'a pas réussi à sortir de notre camp, on n'a pas réussi à avancer. On a eu du mal à trouver des déséquilibres, à trouver de la fluidité dans le jeu. Ils nous ont vraiment posé des problèmes. Sur le but, on manque un peu d'expérience. Quand on est à 0-0 à 10 contre 11, on doit être capable de calmer, on veut vite jouer. On est un peu passé à côté du match, l'équipe de Dunkerque nous a posé beaucoup de problèmes. (...) Faut rester tempérer, après la troisième victoire, il ne fallait pas s'enflammer et là on ne va pas s’immoler."

Prochaine rencontre de Ligue 2, face à Caen, un autre mal classé

Pour ce match au stade Michel d'Ornano, les Nîmois devront réagir. Stade où les crocos ne sont jamais imposés en Ligue 2 (3 nuls et 5 défaites). En revanche, les Nîmois ont gagné lors de leur dernier déplacement en Ligue 1 dans le Calvados : succès 1-2 le 5 décembre 2018.

Caen-Nîmes, samedi 12 février à 19h00. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.