Nîmes Olympique : B. Poulain " En gagnant ce dernier match, les supporters repartent avec de bons souvenirs! "

Nîmes remporte son quatrième succès de la saison, tous dans le stade des Costières, les Crocos respirent un peu dans le bas du tableau. Nîmes gagne aussi son 171e match dans les Costières en 376 rencontres de Ligue 2. Benoit Poulain, le capitaine et surtout le joueur ayant joué le plus de matchs au Costières (130) est forcément heureux après cette dernière victoire dans cette enceinte inaugurée le 15 février 1989 : " Il y a eu de l'émotion en rentrant sur le terrain, c'était, je pense, plus dû au fait que le stade soit plein et que ça fasse vraiment plaisir de voir ce stade comme ça pour la dernière fois plutôt que cette histoire de dernier match au Costières. J'ai pas eu spécialement de nostalgie à la fin du match. Il fallait aussi, en étant capitaine, que j'amène l'équipe au mieux sur cette rencontre, essayer de ramener les 3 points de la victoire. J'étais vraiment concentré là dessus et j'ai pas trop eu de temps pour laisser la place aux sentiments. J'ai eu une petite émotion en entrant sur le terrain sur la chanson "Carmen" et voyant tout ce public. Je sais que dans quelques années, il y aura sûrement plus de nostalgie. Je suis déjà heureux et content de finir sur une victoire dans ce stade ! Je sais que c'est important. Les supporters ne sont pas venus pour voir un match triste. Ils repartiront avec des bons souvenirs !

Deux matchs encore à jouer avant la Coupe du Monde au Qatar

Les Nîmois toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur iront jouer à Niort pour la 14e journée de Ligue 2 et ce sera le choc du bas de tableau. Ensuite les Crocos joueront le weekend du 19/20 novembre contre Montauban (club de 7e division).

Niort-Nîmes, coup d'envoi de la rencontre à 19h00 ce samedi 12 novembre. Match à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.