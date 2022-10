Nîmes Olympique - Benoît Poulain : " Je suis inquiet depuis le match contre Quevilly-Rouen. "

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour le Nîmes Olympique. On attendait une victoire des Crocos en terre béarnaise et ils ont failli. Nîmes est désormais le dernier club à ne pas avoir gagné à l'extérieur cette saison. Les Nîmois n'ont pris qu'un point hors du stade des Costières et la série des défaites consécutives se porte désormais à six... Le capitaine nîmois Benoît Poulain nourrit une grande inquiétude à l'issue de cette nouvelle défaite : " Je suis inquiet depuis le match à Quevilly-Rouen (défaite 3-1, le 8 octobre 2022). On a montré de belles choses contre Amiens (succès 2-0, le 15 octobre 2022). On a fait un vrai match, moi je l'appelle un match de haut niveau car dans l'engagement, je n'avais pas vu cela depuis le début de la saison sur les autres victoires. Ce qu'il faut faire c'est de répéter le maximum de fois ce genre de match là. On s'en est rapproché un peu à l'extérieur. Faut continuer à domicile de prendre les points. A l'extérieur, on doit avoir la même mentalité que face à Pau mais il faut améliorer le côté technique, l'équilibre de l'équipe. Mais oui il y a une vraie inquiétude, il y a une urgence, il faut rester sur le qui-vive. J'aurai préféré jouer un match de Ligue 2 le weekend prochain au lieu de la Coupe de France. On va essayer de remonter la pente le plus rapidement possible. "

Nîmes entre en lice le weekend prochain en Coupe de France

Pour le 7e tour de la Coupe nationale, le Nîmes Olympique recevra l'équipe corse du FC Borgo le samedi 29 octobre prochain à 14h00. En Ligue 2, les Crocodiles accueilleront le leader Bordelais le 5 novembre prochain à 15h00. Match à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.