Nîmes Olympique : " C'est très triste de voir mon club formateur tomber en National. " dit Antonin Bobichon

Nîmes finit dernier à l'extérieur avec un bilan catastrophique de 7 points pris en 19 matchs hors du Gard et forcément cette descente en National affecte un des anciens pensionnaires de la Bastide. Le Lavallois Antonin Bobichon qui a connu la remontée en Ligue 1 en 2018 et la Ligue 1 lors de la saison suivante est peiné de cette descente du NO au 3e échelon du football français : " Forcément c'est très triste de voir le club tomber en National quand on est issu du centre de formation. Cela fait toujours un peu bizarre, cela fait un petit pincement au cœur, c'est regrettable. je suis attentif à ce qui se passe, pour rester sur le sportif, c'est très triste, c'est une descente qui fait mal. Le club était en Ligue 1 il y a encore 2 ans. De faire 2 descentes comme ça, coup sur coup ce n'est pas évident mais je n'ai aucun doute sur le fait que le club va repartir et va retrouver sa place. Je ne sais pas si le club va remonter tout de suite car ce n'est pas facile, le championnat de National est très compliqué avec énormément de descentes (6 encore la saison prochaine sur 18 clubs). Il va falloir batailler mais je pense que le club peut revenir rapidement en Ligue 2. "

ⓘ Publicité

Dernier match de la saison vendredi prochain contre Sochaux

Nîmes jouera aux Antonins un match qui comptera pour du beurre contre les Sochaliens qui restent sur 6 défaites consécutives avant de venir dans le Gard. NO-FCSM, coup d'envoi à 20h45 ce vendredi 2 juin. le match sera à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.