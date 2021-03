Nîmes Olympique : "C'est un exploit XXL d'avoir gagné à Lille mais pas un hold-up ! " (Pascal Plancque)

Nîmes crée l'EXPLOIT sur la pelouse du leader Lille ! Les Crocos l'emportent 2 à 1 contre le LOSC lors de cette 30e journée de L1. Moussa Koné et Renaud Ripart sont les buteurs nîmois en première période. Xeka avait égalisé à la 20e minute. Les Nîmois mérite ce succès, ils ne sont plus relégables !

Qui l'aurait pensé ? Qui l'aurait imaginé ? Peu de gens mais Nîmes a bien réalisé une performance incroyable sur la pelouse de Lille qui n'avait perdu jusque là que deux matchs depuis le début de cette saison de Ligue 1. 44 ans et 8 matchs aussi que les Crocos n'avaient plus gagné en Ligue 1 sur le pelouse lilloise, le coach Pascal Plancque est très satisfait de la victoire de ses joueurs : " C'est un exploit XXL, c'est une superbe performance collective. On a montré beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation mais pas que. On a aussi montré des qualités avec le ballon. On a marqué deux jolis buts. Des buts bien amenés, bien construits, bien finis. Ce n'est pas un hold-up. C'est une victoire inespérée mais attendue quelque part car on avait bien préparé le match. Les joueurs ont fait une très bonne semaine de travail donc ils ont été récompensés."

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule

Avec le nul un partout entre Nantes et Lorient un peu plus tôt, Nîmes avec ce 5e succès à l’extérieur cette saison n'est plus relégable. Les Crocos sont barragistes et ont le même nombre de points que Lorient le 17ème.

Pas de match le weekend prochain avec les rencontres de l'Equipe de France

On retrouvera les Gardois le dimanche 4 avril pour un match qui vaudra "6 points". Nîmes accueillera Saint-Etienne qui ne dispose plus que de 4 points d'avance sur les Crocodiles. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral. Rendez-vous à 16h35 pour l'avant-match, coup d'envoi à 17h05. Il reste désormais aux Nîmois huit matchs pour se sauver en mai prochain.