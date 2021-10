Nîmes Olympique : " C'est un match nul au goût de victoire ! " (Pablo Martinez)

Nîmes pour la première fois de la saison glane un point après avoir encaissé le premier but d'une rencontre. Mieux les Crocos ont même réussi à remonter deux buts face à la meilleure défense du championnat (avant la rencontre). Avec un tout petit peu plus de réalisme, Moussa Koné aurait même pu marquer trois fois. Le capitaine Pablo Martinez qui s'exprimait pour la première de saison après une rencontre est soulagé avec ce point pris dans l'Yonne : "Dans la tête, ça fait extrêmement de bien après cette série de 4 mauvais matchs ! (1 point pris sur les 4 dernières rencontres avant le match à Auxerre). Cela fait du bien cette fois-ci d'égaliser à la fin. On aurait préférer gagner, c'est sûr mais actuellement on est une équipe en manque de confiance. On l'a encore vu sur ce match, sur trois occasions, ils marquent deux fois. Cela fait du bien de gagner, non pas de gagner, mais d'égaliser à la fin. (Rires) On le prend un peu comme une victoire car on prend un point, on avance. On sait qu'on peut faire de belles choses. J'ai retrouvé l'équipe des premiers matchs de la saison qui n'est pas très flamboyante parfois dans le jeu même si sur ce match, je trouve que c'était pas mal. Nous sommes arrivés à concrétiser des occasions."

Pas de match le weekend prochain (8 octobre) avec les matchs des Bleus

Les Nîmois pourront se reposer jusqu'à mardi prochain. Ils ne joueront pas samedi prochain car l'équipe de France jouera la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique le 7 octobre. Pour le prochain match, les Crocos recevront l'AC Ajaccio pour un autre gros duel lors de la 12ème journée de Ligue 2. La rencontre se jouera le lundi 18 octobre à 20h45. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.