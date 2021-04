Nîmes Olympique : "C'est un point pris avec du courage, de l’abnégation ! " (Pascal Plancque)

Nîmes fait match nul sur la pelouse de Brest. Un partout entre les deux clubs pour cette 32e journée de L1. Koné ouvre le score à la 11e minute, Chardonnet lui répond quatorze minutes plus tard. Les Nîmois ont beaucoup souffert en seconde période mais ont tenu. Le NO reste 18e et donc barragiste.

C'est un match à deux visages que les crocodiles ont livré sur la pelouse bretonne. Une première période aboutie avec quatre énormes occasions dont un but marqué, le sixième de la saison pour Moussa Koné mais un but encaissé. En seconde période, les crocos ont balbutié leur football, ont énormément subi, n'ont pas fait une frappe au but mais, et c'est le plus important, ont réussi à tenir ce résultat nul qui satisfait en quelque sorte le coach nîmois Pascal Plancque : "On a retrouvé des valeurs, les valeurs du club que l'on avait pas eu lors du dernier match contre Saint-Etienne. Chaque point en Ligue 1 est difficile à prendre. On est allé chercher un point avec du courage, de l'abnégation. Pas beaucoup de talent notamment lors de la seconde période mais cela suffit à notre bonheur."

Un point grappillé sur les deux autres concurrents pour le maintien

Nantes, le premier relégable, a perdu sur la plus petite des marges sur la pelouse de Rennes. Lorient, le 17ème a aussi perdu, quatre buts à un sur la pelouse de Lens où Nîmes jouera pour le prochain match à extérieur (le 25 avril, coup d'envoi à 15h).

Prochaine rencontre des Crocos face à un autre mal classé du championnat

Strasbourg, 14ème avec 6 points d'avance sur les Nîmois joueront au stade des Costières. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral. Rendez-vous ce dimanche 18 avril à 14h30 pour l'avant-match, coup d'envoi à 15h. Il reste aux Gardois six matchs pour se maintenir en Ligue 1.