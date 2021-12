Nîmes Olympique : " C'est un succès contre Nancy tiré par les cheveux mais on prend ! " (Christophe Raymond)

Comme face à Dijon lors de la deuxième journée, Nîmes a réussi à gagner après l'égalisation adverse. Les Crocos s'imposent deux buts à un. D'ailleurs cette saison, Nîmes a gagné au stade des Costières ses trois rencontres sur ce même score. Une victoire aussi grâce à Omarsson qui a marqué son quatrième but en championnat et qui a délivré sa première passe décisive pour le but de la victoire de Koné (2-1, 44e). Face au dernier du classement, Christophe Raymond, le coach adjoint de Pascal Plancque (suspendu pour la rencontre) reconnait en conférence de presse que le succès nîmois a été assez chaotique : "J'ai pas assisté à un grand match de foot. C'était un match haché des deux cotés avec beaucoup de fautes. Je crois que c'est un record de fautes cette saison en Ligue 2. En deuxième période, il n'y a pas une occasion nette. On a fait avec les moyens du bord, on est toujours une équipe convalescente. Nous sommes contents, on gagne trois matchs sur les quatre derniers rencontres de championnat. C'est tiré par les cheveux mais on prend les points volontiers. On peut dire que c'est la moins mauvaise des deux équipes qui a gagné !"

Double confrontation à venir contre Toulouse pour les deux derniers matchs en 2021

Le Nîmes Olympique jouera sa rencontre des 32èmes de finale de Coupe de France à Toulouse le samedi 18 novembre à 13h45. Le retour de la Ligue 2, ce sera à nouveau un autre derby de l'Occitanie contre ces mêmes Toulousains, le mardi 21 décembre à 20h45. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.