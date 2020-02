Nîmes Olympique : "C'est une défaite cruelle, j'ai beaucoup de regrets avec ce rouge." (Anthony Briançon)

4 victoires consécutives en L1 et donc pas une de plus malheureusement. Nîmes restait, avant le coup d'envoi, le dernier club dans les 5 plus grands championnats européens à ne pas avoir ouvert le score cette saison à l’extérieur. Ce n'est donc plus le cas, Nolan Roux a marqué le but le plus rapide pour les crocodiles mais cela n'a pas suffi. Niang donne la victoire aux Rennais à la 89e minute. Cruel pour le NO.

Une infériorité numérique fatidique pour le Nîmes Olympique

Anthony Briançon s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère après la défaite sur la pelouse de Rennes, le capitaine du Nîmes Olympique est revenu sur son carton rouge : "C'est une défaite cruelle, on aurait pu ramener quelque chose d'ici. Mon expulsion est le tournant du match car jouer à 10 et à 11 c'est différent. Je suis frustré, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ce carton rouge que j’ai pris. Il faut que je prenne encore plus d’expérience par rapport à ça." Avec cette défaite en Bretagne et le nul de Dijon face à Monaco, Nîmes redevient 18e et donc barragiste après 26 journées.

Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, la reception de Marseille, vendredi 28 février. Coup d'envoi à 20h45. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.