Nîmes Olympique : "C'est une défaite qui laisse beaucoup de regrets !" (Pascal Plancque)

Les Gardois ne font donc pas la passe de 5 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, ce qui aurait été une première pour le club depuis le retour du NO dans l’élite du football français en 2018. C'est une défaite très frustrante pour le coach nîmois Pascal Plancque : "On a eu des ressources physiques et mentales assez incroyables pour revenir au score et malheureusement on n'a pas été récompensé. Sur la débauche d’énergie, on aurait mérité le nul, sur la qualité de jeu on l'aurait mérité aussi. C'est une défaite qui laisse beaucoup, beaucoup de regrets. Il reste 10 matchs, il faut saisir toutes les opportunités pour prendre des points. Contre Nice, on avait l'occasion de prendre des points, un si ce n'est trois ! On a pris zéro point, dans notre situation, c'est très contrariant. Il reste encore 10 matchs à jouer et on luttera jusqu'au bout !"

Nîmes reste 18ème avant de recevoir Montpellier pour le prochain match.

Avec le nul de Lorient contre les Héraultais et la défaite des Nantais contre Reims ce mercredi soir, Nîmes après la 28ème journée de Ligue 1 reste 18ème et donc barragiste avec un point d'avance sur Nantes. Les Nîmois sont quasiment dans l'obligation de ne pas perdre contre Montpellier pour ne pas être distancés au classement.

