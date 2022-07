Nîmes Olympique : "C'est une fierté de reporter ce maillot du Nîmes Olympique !" (Benoît Poulain)

Nîmes débute mal sa saison de L2. Défaite 1 but à zéro à domicile contre Caen. Un but de Kyeremeh encaissé dans le temps additionnel de la seconde période. Ce match de Ligue 2 a aussi vu le retour après plus de 8 ans de deux anciens Crocos sous le maillot nîmois : Benoit Poulain et Nicolas Benezet !

C'est fait, Benoît Poulain et Nicolas Benezet ont rejoué avec Nîmes en Ligue 2. Benoit Poulain, titulaire en défense, n'avait plus joué en match officiel au stade des Costières avec Nîmes depuis 3004 jours (soit 8 ans, 2 mois et 21 jours). Pour Nicolas Benezet, entré en jeu à la 84e minute, cela faisait 3354 jours (soit 9 ans, 2 mois et 6 jours). Malheureusement leur présence n'a pas empêché les Gardois de s'incliner en toute fin de match. Une victoire assez logique pour les Caennais au vu de la physionomie de la rencontre. Benoît Poulain qui s'est exprimé en zone mixte après le match, était forcément fier de reporter le maillot rouge et blanc en compétition : "Je suis très content d'être à Nîmes, c'est mon club, là je suis repassé joueur donc c'est un peu différent mais quand je suis parti jouer ailleurs j'étais supporter de Nîmes. Reporter le maillot c'est une fierté, je veux amener ce club le plus haut possible. J’espère que je ferai du bon boulot parce ce que c'est quand un gros défi pour moi."

Deuxième gros match consécutif de Ligue 2 à venir avec le déplacement à Saint-Etienne

Face aux coéquipiers d'Anthony Briançon et de Denis Bouanga qui viennent de descendre en Ligue 2 et qui ont perdu leur premier match à Dijon (défaite 2-1 et expulsion de Bouanga), les Crocos vont avoir un sacré défi à relever sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Une pelouse où, en plus, Nîmes n'a jamais gagné de son histoire en Ligue 2 (3 nuls et 2 défaites). Espérons que cette statistique soit effacée samedi prochain !

Saint-Etienne-Nîmes, rencontre à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi ce samedi 6 Août à 15h. L'avant-match commencera à 14h45.