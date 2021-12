Nîmes Olympique : " C'est une grosse déception d'être douzièmes à la mi-saison. " (Pascal Plancque)

Nîmes n'a pas bien terminé cette année 2021, les Crocos perdent un quatrième match de L2 à domicile. Pascal Plancque, le coach gardois est forcément déçu de la première partie de saison de l'équipe nîmoise : " C'est un bilan très mitigé. On est loin des attentes des gens qui nous soutiennent. On est loin de nos espérances de notre début de saison car notre début de saison nous avait laissé espérer un meilleur parcours. C'est frustrant et insuffisant. Dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite, si au soir de la 19ème journée, nous sommes douzièmes, c'est qu'on mérite d'être là où nous sommes. Le classement après 19 journées a un sens, il veut dire quelque chose. C'est une grosse déception, ce n'est pas normal parce que vu l'effectif dont on dispose, on doit ambitionner davantage. Il faut qu'on arrive à ce que les joueurs sortent les bonnes productions ensemble au même moment. On n'a pas trouvé cette homogénéité qu'on peut retrouver comme dans des équipes comme Toulouse. C'est un peu notre problème."

Première rencontre de 2022 face à l'autre club relégué de Ligue 1 en mai dernier

Pour son premier match de la prochaine année, le Nîmes Olympique se déplacera à Dijon, ville où les Crocos avaient gagné lors de la dernière Saint-Valentin en février dernier quand les deux équipes évoluaient en Ligue 1. Déplacement en Côte d'Or le samedi 8 janvier à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité. D'ici là, je vous souhaite ainsi que toute l'équipe de France Bleu Gard Lozère de très bonnes fêtes de fin d'année.