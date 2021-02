Nîmes Olympique "C'est une victoire d'un groupe, Bravo aux joueurs ! " (Pascal Plancque)

Nîmes retrouve enfin le chemin de la victoire à la maison ! Les Crocos n'avaient plus gagné depuis le 23 août dernier et un succès 4-0 contre Brest lors de la première journée. Petite cerise sur le gâteau, Nîmes a aussi reussi pour la première fois de la saison deux matchs consécutifs sans prendre de but. Le caoch Pascal Plancque est ravi en conférence de presse après la rencontre : "Six points en deux matchs, c'est vraiment bien ! J’oublie pas que nous sommes dix-neuvièmes et que nous avons 2 rencontres très importantes dans les prochains jours. On reçoit Lorient (le 24/02) puis Nantes (28/02). Je suis très content car on a montré qu'on pouvait être aussi efficace à domicile. Il y avait peut-être un blocage dans la tête des joueurs qui se sentaient plus trop capables de gagner à la maison. Bravo au groupe de joueurs. Je tiens à signaler que c'est un groupe de joueurs. Parce que ceux qui sont entrés en cours de match, ou ceux qui n'étaient pas prévus dans le onze de départ qui sont entrés comme ça, au pied levé comme Kélyan Guessoum ou Lamine Fomba, ils ont fait un match magnifique. Les autres joueurs aussi qui sont sont entrés ont été très bons dans l'état d'esprit. On se donne les moyens de s'en sortir ! Il faut qu'il y ait une vraie unité dans le groupe. Contre Dijon, on l'avait, contre Bordeaux, on l'avait aussi. Il faut la garder pour espérer pouvoir se maintenir."

Une victoire mais 5 blessés à déplorer

Nîmes a remporté ce succès très important contre Bordeaux mais le point noir de l'après-midi c'est la série de blessés en ce dimanche 21 février : Anthony Briançon : probable déchirure à l'ischio jambier droit, Andres Cubas : coup sur le genou blessé ce samedi 20/02 à l'entrainement, Lucas Deaux : pointe au mollet, Karim Aribi : coup sur la tête du péroné, Sofiane Alakouch : pointe à la fesse droite. 5 blessés donc, des examens seront faits ce lundi 22 février pour connaitre l'exactitude des blessures.

Il reste 13 finales pour rester en Ligue 1

Nîmes a gagné son premier match à domicile depuis 182 jours, il faudra réitirer la même performance mercredi prochain contre Lorient en match en retard. Nantes viendra ensuite dans le Gard dimanche prochain. Si Nîmes gagne mercredi contre les Merlus, les Crocos seront 17emes et ce serait fabuleux !

Coup d'envoi de la rencontre contre Lorient à 19h mercredi prochain. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.