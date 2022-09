Nîmes Olympique : "C'était un match âpre avec beaucoup d'engagement et beaucoup de duels." (Nicolas Usaï)

Pour la première fois de la saison, Nîmes fait 0-0. Un match nul au stade des Costières contre Bastia. Une rencontre fermée et très disputée dans l'engagement, qui s'est soldée par 3 cartons rouges (Thibaut Vargas côté Nîmois, Vincent et Magri côté Bastiais). Avec 8 points en 8 matchs, Nîmes patine.

Sans un très bon Axel Maraval qui a été rassurant et surtout déterminant notamment sur son duel remporté contre le Bastiais Alfarela dès la 4e minute de jeu, le Nîmes Olympique aurait pu s'incliner pour une troisième fois consécutive en Ligue 2. De l'autre côté, Moussa Koné remplaçant au coup d'envoi aurait dû marquer mais sa tentative en fin de rencontre n'attrape pas le cadre. Le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, au final, pas de vainqueur. Le coach Nîmois Nicolas Usaï reconnait que c'était pas le plus beau match de la saison : "C'était un match âpre, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. C'est clair que ce n'est pas un match où on a pris du plaisir quand on regarde le déroulement de la rencontre. C'était un match vraiment âpre. C'est un match de Ligue 2 mais il ne faut pas être réducteur par rapport à ce championnat. On s'entendait à ce genre de match mais on aurait aimé se créer un peu plus d'occasions. Au niveau de l'esprit et de l'abnégation, je n'ai rien à dire. Nous avons bien défendu, nous avons été solidaires. On va prendre ce point !"

Faire une performance contre Sochaux pour ne pas descendre dans la zone de relégation

Les Nîmois, 14e au classement avec seulement un point d'avance sur l'avant dernier (Pau) et deux sur le dernier (Rodez) se déplaceront à Montbéliard ce samedi 17 septembre pour essayer de gagner un premier succès à l'extérieur cette saison. Chose a priori plus que compliquée puisque Sochaux est le leader du championnat et surtout, les Sochaliens viennent de signer un 5e succès consécutif en battant, ce samedi 10 septembre, Dijon sur sa pelouse (0-2). Sochaux-Nîmes Olympique, rencontre de la 9e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi ce 17 septembre à 19h. L'avant-match commencera à 18h45.