Nîmes Olympique : "Ce n'est pas contre Lyon qu'on a perdu le maintien." déplore Pascal Plancque

C'est la défaite de trop, la 20ème cette saison en championnat, la 11ème à domicile qui condamne les Nîmois à la descente en Ligue 2. Nîmes aura cru que 3 petites minutes au miracle quand Moussa Koné ouvre le score à la 5ème minute. Après, Lyon en configuration match de Ligue des Champions, égalise par Paqueta trois minutes plus tard. La suite, c'est une leçon de football de Lyon donnée au Nîmes Olympique. Pour son dernier match en Ligue 1, le stade des Costières aura donc connu une lourde défaite. Pascal Planque, le coach nîmois est attristé par cette relégation : "Je ressens beaucoup de déception et il y a beaucoup d'abattement chez tout le monde, les joueurs, le staff. On s'accrochait au mince espoir qui nous restait. On savait que le calendrier que nous avions était ardu. La marche était trop haute contre Lyon, ils avaient pour objectif de gagner ici car ils sont à la lutte pour se qualifier en Ligue des Champions. On n'a pas défendu avec assez d'intensité pour pouvoir résister. C'est sur les matchs précédents où nous avons laissé passer l'occasion de nous maintenir. On le paye à la 37ème journée. Cela a donné raison malheureusement aux gens qui n'y croyaient pas. On aurait bien aimé les faire mentir mais on n'a pas réussi."

Nîmes retrouve la Ligue 2, 3 ans après la remontée en 2018

Nîmes aura donc fait 3 ans dans l'élite du football français. Les Crocodiles termineront avant-dernier du championnat. Pour le dernier match de la saison, Nîmes jouera sur la pelouse de Rennes. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre cette rencontre contre les Rennais en direct intégral. Rendez-vous le dimanche 23 mai à 20h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi du match est à 21h. Espérons que le club ne remette pas 25 ans pour remonter en Ligue 1, on sera alors en 2046.