Nîmes Olympique : "Ce point pris à Saint-Etienne, il est aussi pour nos supporters !" (Jérôme Arpinon)

Nîmes stoppe sa spirale de 4 défaites en championnat. Les Nîmois font match nul deux partout à Saint-Etienne lors de la 15e journée de Ligue 1. Ahlinvi et Ripart sont les buteurs du NO. Moukoudi et Nordin sont les buteurs stéphanois. Nîmes, 18e, fait de nouveau tourner le compteur des points !

Les Nîmois dans cette période difficile avaient besoin d'entendre leurs supporters les encourager. Hier (samedi), une quarantaine d'entre-eux sont venus au centre d'entrainement pour parler avec les joueurs, résultat, le Nîmes Olympique a retrouvé son vrai visage, ce qui réjouit l'entraîneur Jérome Arpinon : " Ce que je trouve positif aussi c'est que hier (samedi), le groupe des Gladiators et d'autres supporters sont venus nous voir à la Bastide pour nous encourager, pour nous dire qu'ils étaient derrière nous, qu'ils nous soutenaient. Ce match on leur dédie aussi un peu. Hier (samedi), cela nous a fait chaud au cœur. Ils nous ont parlé avec le cœur. On a répondu sur le terrain aujourd'hui avec le cœur. Ce point il est aussi pour eux."

Un bon point de pris face aux Verts avant la réception de Dijon pour clôturer l'année 2020 !

Pour son dernier déplacement de l'année civile, Nîmes engrange de la confiance avant de recevoir Dijon, le dernier au classement. Les Dijonnais ont perdu ce dimanche contre Monaco à domicile (0-1) et se retrouvent désormais à trois points des Crocos. Nîmes, dans ce match de mal-classés, devra d'une part, l'emporter mercredi pour se donner de l'air dans le bas du classement et d'autre part, bien terminer cette année 2020. Coup d'envoi du match contre le DFCO, ce mercredi 23 décembre à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.