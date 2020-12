Nîmes Olympique : "Ce qu'on propose actuellement, c'est inquiétant. Faut qu'on se réveille ! " (Renaud Ripart)

Le Nîmes Olympique perd encore... Défaite deux à zéro contre l'OM sur la pelouse du stade des Costières lors de la treizième journée de Ligue 1. Dario Benedetto et Valère Germain sont les buteurs marseillais en seconde période. C'est la quatrième défaite consécutive à domicile en championnat.

Les crocodiles, certes pas aidés par le huis clos, n'y arrivent plus au Costières. Ils établissent un nouveau record : le club, à domicile, n'avait jamais perdu dans son histoire quatre matchs consécutifs de Ligue 1. Malheureusement c'est désormais chose faite.

Le Nîmes doit absolument réagir pour se maintenir !

Nîmes a déjà perdu 17 points à domicile en l'espace seulement de 7 rencontres. C'est énorme quand on a pour objectif de se maintenir. Heureusement que les Crocodiles gagnent un peu à extérieur (2 succès depuis le début de la saison) ! Renaud Ripart est conscient de la situation dans laquelle se trouve le club : " Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut que nous soyons meilleurs. Ce que l'on produit et ce que l'on propose c'est insuffisant. Ce qu'on propose c'est inquiétant. Il faut qu'on se réveille. Cela fait plusieurs matchs que le contenu offensif, il est proche du néant. Faut radicalement que cela change."

Entamer maintenant une série de points contre des autres mal-classés avant 2021

Lors de la prochaine journée, Nîmes se déplacera à Lorient qui lui aussi ne brille pas à domicile (un succès, un nul et trois défaites depuis le début de la saison). Les crocodiles recevront ensuite l'OGC Nice qui vient de se séparer de son entraîneur Patrick Vieira. Suivra ensuite un déplacement à Saint-Etienne qui se trouve aussi dans le bas du classement et que dire du dernier match de l'année civile, Dijon viendra au Costières juste avant Nöel (23 décembre). Prochain match contre les coéquipiers d'Umut Bozok. Coup d'envoi du match contre Lorient, dimanche 13 décembre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.