Nîmes Olympique : " Ce sera un point qui comptera en fin de saison ! " assure le coach Frédéric Bompard

Dans un match très animé avec 18 tirs nîmois contre 13 ruthénois, le match nul est logique même si Nîmes a eu de grosses occasions par les recrues Mousset et Ambri qui n'ont pas réussi à marquer. En toute fin de première mi-temps, Soumano pour Rodez a aussi eu une énorme occasion mais heureusement son tir toucha la transversale de Lucas Dias promu titulaire à la place d'Axel Maraval. Le coach nîmois Frédéric Bompard était plutôt satisfait après ce point pris : " Ce point comptera en fin de saison. Le résultat est à moitié positif car on n'a pas gagné. J'ai bien aimé la façon dont on a joué cette rencontre. On a joué, on n'a pas attendu. Avant à chaque fois qu'on encaissait un but, l'équipe avait tendance à baisser la tête sur le plan moral. Là elle a su réagir dans la foulée, on a eu des occasions après l'ouverture du score de Rodez, ça c'est vraiment un point positif. Après ce serait bien d'arrêter de concéder l'ouverture du score que ce soit à domicile ou à l'extérieur. "

Match de prestige pour la prochaine rencontre au stade des Antonins

Face aux Verts de Saint-Etienne qui sont les premiers non-relégables et qui ont un point d'avance sur Nîmes, les Crocos vont disputer un match très important pour sortir de la zone rouge. Nîmes-Saint-Etienne, coup d'envoi le lundi 20 février à 20h45. Notre avant-match commencera à 20h30. La rencontre de cette 24e journée sera à vivre ensemble et en direct sur France Bleu Gard Lozère.