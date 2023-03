Nîmes Olympique : " Ce succès contre QRM, c'est un victoire du cœur ! " se réjouit Frédéric Bompard

Pour la première fois de l'histoire du stade des Antonins, Nîmes n'a pas pris de but pour ce 6e match dans ce stade de transition. Le bilan est toujours négatif avec 2 succès et 4 défaites depuis le premier match contre Guingamp le 26 décembre dernier. Nîmes stoppe surtout une série de 5 matchs sans succès en L2. Après cette victoire, Frédéric Bompard était heureux : " Je suis content pour pleins de choses. On était sur trois défaites consécutives, une de plus aurait été très compliquée. On a marqué deux fois et on a enfin terminé un match sans prendre de but. Une mention spéciale pour Axel Maraval, notre gardien, auteur de plusieurs arrêts déterminants. Quevilly-Rouen Métropole, ce n’est pas clinquant comme Bordeaux ou Le Havre mais c’est une vraie bonne équipe de Ligue 2 avec des duels et du combat pendant plus de 90 minutes. Dans cet état d’esprit, on peut aller chercher le maintien. C’est la victoire du cœur. "

Prochain déplacement périlleux pour les Crocos et ce sera en Gironde

Contre les Girondins de Bordeaux, Nîmes va devoir faire l'exploit de l'emporter contre une équipe qui va se battre jusqu'à la fin du championnat pour remonter en Ligue 1. Contre les deuxièmes au classement, les Gardois devront réitérer leurs performances du match aller, le dernier de l'histoire au stade des Costières pour le NO. Nîmes avait battu Bordeaux sur le plus petit des scores grâce à un but de Jean N'Guessan le 5 novembre dernier. Bordeaux - Nîmes Olympique, coup d'envoi du match le samedi 18 mars à 19h00. Notre avant-match commencera à 18h45. La rencontre sera à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.