Nîmes Olympique : " Cela été un match compliqué, on a pris ce but qui nous tue ! " (Lamine Fomba)

Le Nîmes Olympique perd sa treizième rencontre de la saison en Ligue 2. Sans attaquant de métier, les crocos perdent sur le plus petit des scores : défaite un but à zéro. L'international albanais Laci marque le seul but de la rencontre à la 48e minute. Nîmes dégringole à la 11e place de la L2.

Sans un grand Lucas Dias, l'addition aurait pu être plus corsée. Le gardien nîmois, auteur de sept parades, a été l'homme du match mais il n'a rien pu faire sur le tir légèrement contré de Laci peu après le retour des vestiaires. Sans Koné et sans Omarsson, Nîmes n'a pas eu de grosses occasions. Les Nîmois s'inclinent logiquement pour le milieu de terrain Lamine Fomba : " La défaite est méritée, on avait un plan de jeu qui était le même que face au Havre. Sur la première période, on l'a bien tenu à part sur le coup de billard qu'ils ont eu (5 tirs corses cadrés en moins d'une minute à la 43e minute). Nous ne sommes pas crées énormément d'occasions. En deuxième période, on prend un TOP but et cela change un peu les plans. C'est une défaite méritée. Cela a été un match compliqué. On a pris ce but qui nous tue ! "

Pas de rencontre le week-end prochain, trêve internationale oblige

Pour tenter d'atteindre cette fameuse barre des 42 points, synonyme de maintien, (Nîmes en a 39 après ce déplacement à Ajaccio), les Crocos recevront et tenteront de battre les Bretons de Guingamp pour le compte de la 31e journée de L2.

Nîmes Olympique - EA Guingamp, coup d'envoi à 19h00 le samedi 2 avril 2022. Rencontre à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.