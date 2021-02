Nîmes continue sa belle série de succès en Ligue 1. Victoire un à zéro contre Lorient en match en retard de la 21e journée de L1. Renaud Ripart marque sur penalty le but du succès du NO à la 88e minute. C'est le 3e succès consécutif du club qui n'est plus dans la zone rouge. Nîmes est 17e !

Nîmes Olympique : "Cela fait énormément de bien de ne plus être dans la zone rouge ! " (Baptiste Reynet)

Nîmes enchaîne à domicile, c'est le deuxième succès consécutif en l'espace de quatre jours. Les Crocos réalisent une belle performance en ne prenant encore une fois pas de but. 3 matchs, 9 points pris, 0 but encaissé : la dernière fois que cela était arrivé au club en Ligue 1, c’était il y a 49 ans, en Mai 1972. Le gardien nîmois Baptiste Reynet est forcement heureux après ce nouveau succès : "Cela fait énormément de bien à la tête car cela faisait un petit moment qu'on était dans la zone rouge, depuis le match de Lorient à l'aller (13 décembre 2020). Cela soulage. Ce n'est pas une fin en soi, le championnat ne s'arrête pas ce soir. Il faut savourer, il faut profiter. Mais il faut se remettre très rapidement dedans et penser au match contre Nantes qui nous attend dimanche (28/02)."

Nîmes a gagné contre Lorient mais a été plutôt chanceux !

Les Lorientais ont touché deux fois les montants de Baptiste Reynet. Les Nîmois ont eu de la chance, mais elle fait partie du jeu ! Aux trente cinq mètres, Julien Laporte envoie un missile du droit qui s'écrase sur l'équerre droite du gardien nîmois complètement battu mais sauvé par sa barre (0-0, 31e). En seconde période, sur le centre de Vincent Le Goff de la gauche, Terem Moffi, de la tête, touche le poteau droit du NO (0-0, 57è).

Renaud Ripart délivre encore une fois le club gardois

Après consultation de la vidéo, un penalty est accordé à Nîmes et Renaud Ripart plein de sang froid le transforme en prenant à contre-pied le gardien lorientais (1-0, 88e). Le couteau suisse nîmois marque son 7e but de la saison, le 2e consécutif à domicile. Surtout grâce à ce succès, Nîmes est 17e au classement et sort de la zone rouge pour un point !

Un troisième match consécutif à jouer dimanche dans le stade des Costières

Et ce sera contre un autre mal classé, Nantes, 18e et donc barragiste, viendra dans le Gard le 28 février. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.