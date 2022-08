Nîmes Olympique : " Cette première victoire de la saison, elle fait bien ! " (Scotty Sadzoute)

Nîmes gagne son premier match de la saison en Ligue 2. Victoire un but à zéro contre Rodez à domicile grâce à une réalisation d'Omarsson à la 63e minute. Le 1er but également de la saison pour l'international islandais, titulaire à la place de Koné. Soirée réussie avec en plus aucun but encaissé !

Les Nîmois gagnent leur quatrième match en autant de rencontres à domicile en Ligue 2 contre Rodez (2-0 en 1988, 1-0 en 1991, 3-2 en Avril 2022 et 1-0 en Août 2022). Dans un match très animé avec beaucoup d'occasions de part et d'autre (il y aurait pu avoir 4-2 pour les Crocos), les Gardois grâce une réalisation d'Omarsson peu après l'heure de jeu repartent avec les 3 points ! Rodez ou la victime préférée de l'Islandais (3 buts inscrits contre Rodez sur les 7 marqués en seconde division depuis son arrivée en juillet 2021). Scotty Sadzoute, le piston gauche, savoure cette victoire en conférence de presse : "Elle fait beaucoup de bien, on est allé la chercher. on a beaucoup travaillé cette semaine. On est récompensé, on est très, très content ! On a tous fait les efforts ensemble. Elle fait du bien, en plus on ne prend pas de but ! Faut marquer notre territoire comme nous a dit le coach, à la maison surtout pour que les supporters soient contents. Ils nous ont encouragé, ils nous ont poussé. Les supporters, ce sont le 12e homme et ça nous fait du bien."

Confirmer ces trois points contre Rodez sur la pelouse de Dijon lors la quatrième journée

Un revers face à Caen, un nul à Saint-Etienne puis un succès contre Rodez, le Nîmes Olympique 2022/2023 est lancé ! Espérons que les Crocos gagnent à Dijon comme ils l'ont fait la saison passée (1-2 le 8 janvier 2022).

Dijon-NO, rencontre de la 4e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le 20 Août à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45