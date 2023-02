Nîmes Olympique : "Cette rencontre à Metz, c'est un non-match de notre part ! " peste Frédéric Bompard

Sur la pelouse de Metz, Nîmes vient de perdre un troisième match sur les 4 derniers. Face à des Messins qui n'ont pas forcé leur talent et surtout qui n'ont pas été mis en danger, les Gardois subissent une défaite plus que logique. Frédéric Bompard était agacé de la performance de ses joueurs en conférence de presse d'après-match : " C'est un non-match de notre part. Sur cette rencontre, on a failli dans tous les domaines, dans toutes les lignes. Le responsable c'est moi car je suis l'entraîneur de cette équipe. On a défendu trop bas. En défendant bas, nous avons été incapables de défendre en avançant. L'ironie du sort, c'est qu'en défendant bas, on a trouvé le moyen de se faire contrer, c'est quand même incroyable. Je parle évidemment du premier but encaissé. On a failli contre Metz, et c'est de ma faute car c'est moi l'entraîneur."

ⓘ Publicité

Nouveau déplacement difficile à venir pour les Nîmois, cette fois-ci sur l'Île-de-beauté

Face aux hommes de Régis Brouard (l'un des 3 hommes à avoir joué et entrainé le Nîmes Olympique au stade des Costières, les 2 autres étant René Girard et Jean-Luc Vannuchi), les Gardois vont être dans l'obligation de gagner pour ne pas être décrochés au classement. Après 25 rencontres, Nîmes est 18e avec 4 points de retard sur Pau, le premier non-relégable. SC Bastia - Nîmes Olympique, coup d'envoi du match le samedi 4 Mars à 19h. Notre avant-match commencera à 18h45. La rencontre sera à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.