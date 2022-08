Nîmes Olympique : "Cette victoire contre Laval est plus belle que celle face à Rodez !" (Ronny Labonne)

Comme face à Rodez le 13 août dernier, les Crocos gagnent leur match sur la plus petite des marges. Dans un match qui ne restera pas dans les annales de la Ligue 2 (surtout la première période), Moussa Koné s'est illustré en marquant son deuxième but de la saison en l'espace d'une semaine. Bien lancé en profondeur par N'Guessan, qui monte petit à petit en puissance, le numéro 65 nîmois gagne son face à face avec Alexis Sauvage, le gardien mayennais et offre du droit les trois points au NO (1-0, 54e). Le seul point noir de la soirée, c'est la blessure à la cuisse droite du capitaine Benoît Poulain qui devrait être arrêté au moins un mois. Ronny Labonne qui fêtait sa première titularisation à domicile est heureux du dénouement du match : " Si on peut gagner comme ça jusqu'à la fin de la saison, moi ça me va ! C'était très très important de gagner car la semaine dernière, on a perdu à Dijon en faisant un bon match. Là on a fait un match solide devant notre public. C'était important de gagner devant eux car ils nous ont bien supporté. Par rapport à Rodez et le succès 1-0, je trouve que le match était plus dur, on a été solides tous ensemble. Cette victoire est plus belle que celle contre Rodez !"

Deux déplacements consécutifs la semaine prochaine en championnat

Les Gardois joueront mardi soir prochain à Grenoble (30/08) et vendredi soir prochain à Valenciennes (02/09). GF38-NO, match de la 6e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le mardi 30 Août à 20h45. L'avant-match commencera à 20h30.