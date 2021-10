Nîmes Olympique : "Contre Ajaccio, on avait touché le fond, y-a-t-il plus profond que le fond ? " (P.Plancque)

Pascal Plancque, le coach nîmois ne s'est pas attardé en conférence de presse après une nouvelle déroute des crocodiles. Il est resté moins de trois minutes puis il est vite parti de la salle. Nîmes n'a plus gagné en Ligue 2 depuis plus de 2 mois. Le coach était de nouveau dépité après ce huitième match sans victoire : "Sincèrement contre Ajaccio (lundi 18 octobre), je trouvais qu'on avait touché le fond. Est-ce qu'il y a plus profond que le fond ? je ne sais pas. Ce qui me gave, c'est cette impression qu'on ne dégage rien, on ne dégage pas d'unité. On n'est pas une équipe. Mon message n'est peut-être pas assez méchant, pas assez directif. On a une équipe qui ne réagit pas. Dès qu'elle encaisse un but, c'est compliqué. Cela manque de caractère, de personnalité. C'est le même constat depuis plusieurs semaines."

Prochain match de Ligue 2, la réception de Niort

Le cauchemar continue pour le NO qui pourrait être relégable après la réception des Niortais. Le coup d'envoi aura lieu à 19h00 le samedi 30 octobre. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.