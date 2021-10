Nîmes Olympique : "On coule, je ne vais pas dire que tout va bien." (Pascal Plancque)

Le coach nîmois s'est plus attardé en conférence de presse après la rencontre, à la différence du match à Guingamp (23 octobre dernier). Le coach gardois comprend que les supporters ne soient pas venus en nombre au stade des Costières pour cette rencontre contre Niort et respecte l'avis des Gladiators (qui avaient déployé cette banderole pour la rencontre : "Silence, on coule") : "Quand on ne gagne pas, quand on est dans une période compliquée comme celle-ci. C'est à nous de donner l'envie aux gens de venir. A partir du moment où les gens sont déçus depuis le début de la saison, cela ne leur donne pas envie de revenir. C'est logique, c'est normal, c'est à nous de les faire revenir au stade. Dans les périodes difficiles, les gens ne viennent pas toujours, c'est comme ça. On coule, je ne vais pas dire que tu vas bien. Je respecte l'avis des Gladiators, après chacun a son opinion."

Prochaine rencontre de Ligue 2, un déplacement plus que périlleux à Sochaux

Dans le Doubs, Nîmes n'a jamais gagné de son histoire en Ligue 2 (1 nul et 8 défaites), le défi sera encore de taille et le club pourrait aisément voir la série s'étendre à 10 rencontres sans gagner. Le coup d'envoi sera donné à 15h00 le samedi 6 novembre. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.