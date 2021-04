Nîmes Olympique : "De la colère d'avoir laissé passer la victoire, on n'a pas de marge!" peste Pascal Plancque

Nîmes n'arrive plus à gagner à domicile, quatrième match consécutif où Nîmes ne décroche pas la victoire au Stade des Costières, les Crocos ont pris 3 points sur les 4 dernières rencontres à la maison. Pourtant contre Strasbourg, tout était réuni pour renouer avec le succès. Le latéral droit strasbourgeois Guilbert se fait expulser bêtement à la 47è minute, Ferhat obtient un penalty que Ripart transforme en force 8 minutes plus tard (1-0, 55e). Mais ensuite contre à Brest la semaine dernière, les Nîmois n'arrivent pas à garder leur avantage ce qui agace le coach Pascal Plancque : " Il y a de la frustration mais plus que de la frustration, il y a de la colère d'avoir laissé échapper les trois points qui nous tendaient les bras. Quand Strasbourg étaient à un joueur de moins et qu'on menait, on n'a pas très bien géré quelques situations. Quand on ne marque pas un deuxième but, on reste sous la menace d'une égalisation. On aurait dû se mettre à l'abri, on ne l'a pas fait."

Un nouveau point de pris sur Lorient mais les Nîmois sous la menace de Nantes

Samedi, heureusement que les Lorientais ont perdu dans le temps additionnel à Marseille (3-2). Lorient n'a plus qu'un point d'avance sur les Gardois. Mais attention, ce dimanche soir à 21h, Nantes reçoit Lyon et si Nantes bat Lyon, Nîmes repassera relégable à cause du goal average plus à l’avantage des Nantais.

Nîmes ne doit pas perdre à Lens lors la prochaine journée

Les Gardois avec les deux points perdus contre Strasbourg sont quasiment dans l'obligation, à cinq journées de la fin, d'aller faire l'exploit à Lens, 5ème au classement. Un promu qui réalise une magnifique saison et qui pourrait se qualifier en Ligue Europa à la fin du championnat. Ce sera très difficile mais Nîmes peut refaire le coup, les Crocodiles ont gagné chez le leader Lillois (1-2, 21 mars dernier).

France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral. Rendez-vous le dimanche 25 avril à 14h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi du match sera donné à 15h. Il reste aux Gardois cinq rencontres pour se maintenir en Ligue 1.