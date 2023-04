Nîmes Olympique : " De marquer mon premier but en Pro, quelle sensation, en plus on gagne ! " Kelyan Guessoum

Le Nîmes Olympique prolonge son espoir de se maintenir en Ligue 2 ! Avec ce 8e succès à domicile, Nîmes reprend 2 points sur Annecy, le premier club non relégable à 5 journées de la fin (7 points de retard avant ce match contre Pau). Rafiki Saïd et Malik Tchokounté sont les deux autres buteurs gardois de la soirée. Par deux fois, Nîmes a mené au score mais par deux fois Nîmes s'est fait rejoindre. Il aura donc fallu le premier but de Kelyan Guessoum chez les professionnels pour libérer tout le peuple rouge et blanc, le défenseur avait forcement le sourire après son but de la délivrance : " Cela fait du bien déjà de gagner, cela nous laisse encore de l'espoir pour décrocher ce maintien. Sur la dernière action, je me dis de toute façon, qu'on fasse 2-2 ou qu'on perde, au final, au classement, au nombre de points c'est quasiment pareil. Je me dis je vais aller devant et je vais jouer le coup à fond, Steve Ambri me met bien le ballon et je finis bien ! Je n'ai pas l'habitude de marquer du coup c'est l'euphorie ! Il pleuvait un peu, j'ai glissé sur les genoux ! De marquer mon premier but en pro, cela fait du bien ! C'est une bonne sensation, en plus c'est le but de la victoire ! "

Nouveau match à gagner à domicile dès le weekend prochain pour croire encore au maintien

Et c'est un autre concurrent direct qui va venir dans le Gard. Valenciennes, 16e au classement, a 5 points d'avance sur les Crocos, en cas de 10e succès de la saison, le club gardois reviendrait seulement à deux unités des Nordistes et il restera 4 rencontres à jouer ! NO-VAFC, coup d'envoi de la rencontre à 19h le samedi 6 mai. Match de la 34e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.