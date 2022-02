Nîmes Olympique : " De prendre trois buts ici, à Amiens, cela m’embête beaucoup ! " (Pablo Martinez)

Sur la pelouse d'Amiens où Nîmes restait sur deux succès consécutifs en Ligue 2 (en 2009 et 2017), les crocos n'ont pas réussi à faire la passe de trois victoires. Après trente bonnes premières minutes, les Gardois ont progressivement sombré et ont perdu logiquement cette rencontre en Picardie. Le capitaine nîmois Pablo Martinez est forcément déçu à la fin du match : "Je suis frustré. Dans le contenu, notre match n'était pas mauvais, malheureusement on prend ce premier but sur une erreur individuelle en première période. On n'arrive pas à rattraper le coup et c'est vrai que cela nous fait mal. On s'est crée pas mal de situations sans marquer malheureusement. Dans les zones critiques, que ce soit en défense ou en attaque, nous avons été très moyens. Franchement je suis un peu dégoûté car le résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre. D'en prendre trois ici, cela m'embête beaucoup."

Prochaine rencontre de Ligue 2 contre le Paris FC, le deuxième au classement

Les Nîmois a quasiment dit au revoir aux derniers espoirs de remontée en Ligue 1 en mai prochain. Les Gardois vont aborder désormais un mois de Mars très difficile. Premier choc contre le Paris FC qui rêve de remonter en Ligue 1, quarante trois ans plus tard.

Nîmes-Paris FC, coup d'envoi le samedi 5 Mars à 15h00. Match à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.