Nîmes Olympique : "On dédie ce succès comme c'est la St-Valentin à tous les amoureux du NO!" (Pascal Plancque)

Nîmes gagne le match des deux derniers du championnat. Succès ô combien important ! Victoire 2 à 0 à Dijon pour la 25e journée de Ligue 1. Renaud Ripart et Niclas Eliasson sont les buteurs gardois. Le Nîmes Olympique n'est plus dernier de la Ligue 1, Dijon est à trois points du NO !

Dans un match de très mal classés, les Crocos sont repartis du stade Gaston-Gerard avec les 3 points du succès. Deux buts inscrits en seconde période. Renaud Ripart marque son 5e but de la saison à la 76e minute. Il ouvre le score d'une magnifique reprise de l'extérieur du droit. Le Nîmois de naissance a, cette saison, marqué tous ses buts à l’extérieur. Lucas Deaux délivre sa première passe décisive de la saison. Puis Birger Meling, onze minutes plus tard, fait une offrande à Niclas Eliasson qui marque de près. Les Nîmois ne sont plus derniers, c'est la cinquième victoire en Ligue 1 cette saison. Pascal Plancque est forcément très content : "Je suis très satisfait de cette victoire ! Elle fait énormément de bien. On va la savourer. On va la dédier aux gens qui sont venus nous encourager hier (samedi 13 février) à l'entrainement. Ils nous ont envoyé des messages positifs. C'était sympa, c'était vraiment bien. C'est le jour de la Saint-Valentin, donc on va dédier aussi cette victoire à tous les amoureux du Nîmes Olympique, je dédie aussi ce succès à ma femme sinon je vais me faire engueuler (rires). Nous sommes contents mais il reste encore beaucoup de chemin pour se maintenir."

Une série de trois matchs à domicile à venir pour les Gardois

Nîmes a déjà perdu neuf matchs sur onze au stade des Costières dont huit revers consécutifs. Il va falloir impérativement arrêter cette série très négative et confirmer ce succès sur la pelouse du désormais dernier de la Ligue 1. Bordeaux viendra à Nîmes le dimanche 21 février, Lorient pour le match en retard se déplacera dans le Gard le 24 février puis ce sera au tour de Nantes de venir dans la capitale gardoise le 28 février. Coup d'envoi de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux à 15h00 dimanche prochain. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.