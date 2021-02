Nîmes Olympique : " Deux cadeaux en deux matchs, la période de Noël est pourtant passée... " (Jérôme Arpinon)

Nîmes perd encore une fois en Ligue 1. Défaite 3 à 0 à Paris pour la 23e journée de Ligue 1. Di Maria, Sarabia et Mbappé sont les buteurs du PSG. Le Nîmes Olympique perd pour une 15e fois en 23 matchs. 2 matchs consécutifs où Nîmes offre un but à son adversaire.

Après la boulette de Lucas Deaux contre Angers lors du match précédent, c'est cette fois-ci Lamine Fomba qui offre un but à l'adversaire du club gardois. Le milieu de terrain du NO fait une passe hasardeuse dans l'axe vers Florian Miguel qui se transforme en passe décisive pour Angel Di Maria (1-0, 18e). Ce qui agace le coach nîmois Jérôme Arpinon en conférence de presse d'après match : " La période de Noël est passée pourtant on fait encore des cadeaux. Faut que cela s’arrête. Contre Paris, j'ai fait quelques changements surtout par rapport à Lucas Deaux qui a enchaîné les matchs. J'ai pas envie d'avoir des blessés. Il y a des matchs très importants qui arrivent notamment à domicile contre des concurrents directs. Je voulais pas leur donner ce premier but. On a montré un meilleur visage en seconde période, c'est plus encourageant pour moi pour la suite."

Un autre gros match attend les Crocos cette semaine, Monaco vient à Nîmes dimanche

Ce mercredi soir (3/02), Monaco a gagné le derby contre Nice, surtout les monégasques restent sur une série en cours de 6 succès consécutifs en Ligue 1. Le match de dimanche ne sera pas une partie de plaisir pour les crocos qui vont devoir s'accrocher pour se maintenir. Point positif, depuis la remontée en Ligue 1, Nîmes a gagné ses deux matchs à domicile contre Monaco. Jamais deux sans trois dit le proverbe ! Il faudra donc réaliser absolument un nouvel exploit pour recoller en bas du classement. Coup d'envoi du match au stade des Costières contre l'ASM le dimanche 7 février à 15h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.