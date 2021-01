Nîmes Olympique : "On donne le bâton pour se faire battre." (Jérôme Arpinon)

Nîmes ne confirme pas après son succès à Marseille. Défaite 3 à 1 à Angers pour la 22e journée de Ligue 1. Capelle, Coulibaly et Diony sont les buteurs angevins. Ripart avait marqué le but de "l'espoir" pour le 2-1. Nîmes n'a toujours pas gagné deux matchs consécutifs en Ligue 1 cette saison.

Nîmes cette saison n'arrive jamais à confirmer un bon résultat. Après chaque victoire en L1, le club a toujours perdu et c'est ce qui s'est passé encore une fois, cette fois-ci à Angers. Après le succès à Marseille le 16 janvier dernier, de la confiance, de l'espoir étaient revenus dans le camp nîmois mais encore une fois les Crocos se sont sabordés avec un cadeau offert au SCO Angers par Lucas Deaux à la 20e minute, ensuite Nîmes n'a pas réussi à renverser la vapeur,. Nîmes perdu une quatorzième fois en championnat. Jérôme Arpinon est forcement mécontent : "C'est une très grosse déception, nous étions venus pour faire quelque chose. Nous avons fait la première erreur technique. On prend un but, cela nous plombe un petit peu. Comme au match aller, on avait prévu quelque chose mais on n'y arrive pas. On donne le bâton pour se faire battre."

Nîmes a déjà perdu 14 matchs cette saison après 21 rencontres

Les Nîmois après ce match à Angers ont perdu les deux tiers de leurs matchs. Nîmes est la pire défense du championnat (44 buts encaissés), le club qui a perdu le plus de matchs (14) et celui qui a la plus mauvaise différence de buts (-27). Mais l'espoir du maintien est encore là car avec un match en moins, Nîmes n'a que trois points de retard sur Lorient le 18e. Les Merlus viendront jouer ce match en retard si important de la 21e journée le 24 février au stade des Costières.

Semaine très difficile à venir pour les Gardois

Mercredi prochain, Nîmes se déplacera contre le 2e, le PSG qui a perdu ce dimanche 31 janvier à Lorient puis Monaco viendra aux Costières le dimanche 7 février. Prochaine rencontre compliquée à venir surtout que le PSG a toujours battu Nîmes en L1 depuis la remontée des crocos en 2018 (4 succès en 4 rencontres). Coup d'envoi de la rencontre au Parc des Princes contre Paris le mercredi 3 février à 21h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.