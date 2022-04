Nîmes Olympique : " Entendre le public m’ovationner, c'est un sentiment exceptionnel ! " (Anthony Briançon)

Les Nîmois regagnent enfin au stade des Costières, ils restaient avant ce match contre Rodez sur une série de trois défaites consécutives. C'est une semaine parfaite pour les Gardois qui, après avoir gagné mardi dernier sur la pelouse de QRM, récidivent ce vendredi soir contre Rodez. Grâce à ses deux succès, le maintien est dans la poche avec 46 points au compteur. L'autre très bonne nouvelle c'est bien évidemment le retour à la compétition du numéro 23 nîmois qui n'avait plus joué depuis sa blessure à Nîmes contre Saint-Etienne en Ligue 1 (0-2, 04/04/2021). Anthony Briançon est entré à la 74e minute en remplaçant Moussa Koné. Le capitaine nîmois s'est exprimé après le match en conférence de presse. Il est doublement heureux : " J'attendais ce retour depuis très longtemps ! Être sur le terrain et en plus gagner, c'est un cadeau exceptionnel pour moi ! J'ai eu beaucoup d’émotions en entrant sur la pelouse. J'étais très ému parce que, pour le public c'est pas forcément grand chose mais j'ai vécu tellement de beaux moments ici et les entendre m’ovationner, m'applaudir quand je suis entré en jeu, c'est un sentiment exceptionnel. "

Trois matchs encore à jouer pour finir cette saison et prochaine match à Nancy le dernier de la classe

Nancy qui jouera en National la saison prochaine pour la première fois de son histoire accueillera les Nîmois pour le compte de la 36e journée de Ligue 2. Les Gardois tenteront de gagner en Lorraine une troisième victoire consécutive de L2 et tenteront surtout de se rapprocher de la barre des cinquante points qui est désormais l'objectif de la fin de la saison.

ASNL-NO, match à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi ce samedi 30 avril à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45.