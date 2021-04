Nîmes Olympique : "On est capable de gagner à Lille et derrière on fait un match de mer**." (Renaud Ripart)

Nîmes n'aura donc pas encore rebattu Saint-Etienne en Ligue 1. Les Stéphanois sont la bête noire du Nîmes Olympique en L1, ils n'ont plus perdu depuis 46 ans, cela fait désormais 23 matchs sans perdre contre les Crocos (14 victoires et 9 nuls). Au-delà de l'historique entre les deux clubs, Nîmes ne méritait pas la victoire face à de réalistes et solides Stéphanois. Renaud Ripart, le capitaine nîmois est forcement déçu : "On est capable de gagner à Lille et derrière on fait un match de mer**. Cela fait ch***. Il n'y a rien de perdu, il reste encore sept matchs. On est programmé à lutter jusqu'à la dernière journée. (...) Je me suis raté sur le penalty, c'est à l'image de mon match, du match de l'équipe. Cela manquait de tout." Un après-midi raté pour les Crocos avec en plus deux nouvelles blessures : celle de Lucas Deaux et surtout celle d'Anthony Briançon qui n'avait plus rejoué depuis le 21 février dernier. Deux coups durs supplémentaires pour l’entraîneur Pascal Plancque.

Le Nîmes Olympique ne perd pas de place au classement mais perd du terrain sur Lorient, le 17ème

Un peu plus tôt, les Nantais, 19èmes et premiers relégables avaient perdu à domicile contre Nice (1-2). Mais Lorient, qui était à égalité de points avec les Nîmois, ont gagné le derby contre Brest (1-0). Les Merlus, 17èmes, ont désormais, après cette 31ème journée, trois points de plus que le Nîmes Olympique.

Prochain match à Brest qui dispose de six points d'avance sur les Gardois

Mais Nîmes réussit bien à Brest : Les Nîmois restent sur deux succès consécutifs dans le Finistère, deux victoires très récentes en Ligue 2 (2-3 en 2017 et 0-2 en 2018). Jamais deux sans trois comme dit le proverbe !

France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral. Rendez-vous à 14h30 pour l'avant-match, coup d'envoi à 15h00 ce dimanche 11 avril. Il reste aux Nîmois sept matchs pour se maintenir en Ligue 1.