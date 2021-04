Nîmes Olympique : "On est des ânes d'avoir perdu ce match à Lens !" (Pascal Plancque)

Même quand tout est en faveur de Nîmes : Lens avec 6 titulaires indiscutables absents pour la rencontre, en supériorité numérique les deux tiers de la rencontre, une égalisation obtenue peu après la pause, beaucoup d'occasions de marquer et prendre l'avantage, Lens qui explose physiquement en seconde période, eh bien Nîmes arrive à perdre le match ! Pascal Plancque est abattu : "On est des ânes d'avoir perdu ce match, je peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas comment on a fait pour perdre cette rencontre. Si on est 19e, c'est qu'on le mérite. Dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite. En ayant donné trois points comme on a fait sur ce match, on ne mérite pas mieux que cette 19e place. On est là où on mérite d'être."

Nîmes redevient relégable à quatre journées de la fin

Avec le succès de Nantes à Strasbourg (1-2), les Nantais repassent devant les Nîmois grâce à une meilleure différence de buts. Les 2 clubs ont 31 points. Lorient qui a étrillé Bordeaux dispose désormais de 4 points d'avance sur les Gardois. La seule petite bonne nouvelle, c'est la relégation officielle de Dijon en Ligue 2, les Dijonnais ont sombré à Rennes (5-1).

Victoire impérative contre Reims le 2 mai au stade des Costières

Nîmes à quatre matchs de la fin de la saison, n'a plus le choix, il faudra prendre les 3 points lors de la prochaine journée pour croire encore au maintien. Rien n'est fini évidemment mais la situation est de plus en plus compliquée pour les crocodiles. Ils n'ont gagné qu'un match sur les huit derniers.

France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral. Rendez-vous le dimanche 2 mai à 14h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi de a rencontre sera donné à 15h. Il reste aux Gardois quatre rencontres pour obtenir le maintien en Ligue 1.