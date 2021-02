Nîmes Olympique : "On est programmé et prêt pour jouer le maintien jusqu’au dernier match !" (Pascal Plancque)

Les Gardois ont plutôt réussi leur semaine. Mercredi dernier, le NO s'imposait 1-0 contre Lorient et ce dimanche sans être flamboyants dans le jeu contre Nantes, les Nîmois arrachent le nul. Il reste désormais 11 finales à disputer pour se maintenir en Ligue 1. Nîmes est barragiste et le coach nîmois le sait, cela se jouera jusqu'au bout : "Nous ce qu'on veut c'est être dans les clous jusqu'au bout. Même si on avait perdu contre Nantes, avec l'état d'esprit du groupe, on aurait été capable de se remobiliser très rapidement. On sait qu'on va jouer le maintien, nous sommes programmés pour cela. Nous sommes prêt à jouer le maintien jusqu'à la dernière minute du dernier match."

Répéter la même performance que la saison passée à Nice

Pour se maintenir, les Crocos vont devoir aussi prendre des points à extérieur. Ce qui est le cas cette saison, Nîmes a déjà gagné 4 matchs en dehors du Gard. La saison passée, les Gardois n'avaient gagné qu'une rencontre à l’extérieur avant l’arrêt de la saison et c'était à Nice le 8 février 2020 avec un succès 1-3. Une même performance permettrait aux Nîmois de souffler un peu dans cette lutte qui va être âpre et qui durera jusqu'à la fin mai.

Coup d'envoi du match à Nice ce mercredi 3 mars 2021 à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct intégral.