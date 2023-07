Nîmes Olympique et Alès font match nul en amical

Nîmes OIympique et l'Olympique d'Alès en Cévennes se sont offert un derby, ce samedi, en guise de répétition générale et de match amical. Les crocos et les alésiens ont finalement fait match nul 2-2, alors que Nîmes a ouvert le score et même mené 2-0.

Pour les hommes de Frédéric Bompard, c'est le deuxième match nul en 4 matchs amicaux (pour une victoire et une défaite).