Nîmes Olympique : "On fait des erreurs de jeunesse, des erreurs un peu bêtes." (Jérôme Arpinon)

Les Nîmois perdent un troisième match consécutif en Ligue 1, une troisième rencontre aussi sans malheureusement marquer. Face à un adversaire qui n'avait plus marqué depuis 6 rencontres, les crocos en ont pris trois. Avec de nouveau un but, le premier encaissé sur une erreur qui fait pester l’entraîneur du NO Jérôme Arpinon : "On prend un but après un corner, pour nous ! Je demande aux joueurs de rééquilibrer le bloc, le joueur va se jeter. On fait des erreurs de jeunesse, des erreurs un peu bêtes. Nous commençons le match et nous courons d'entrée après le score. Donc c'est compliqué."

Nîmes en grande panne offensive avant de recevoir Nice mercredi prochain

Sur les huit derniers matchs de Ligue 1, Nîmes n'a marqué que deux fois dont un penalty à Reims pour un victoire un à zéro. Muets contre Lorient, les Nîmois n'ont désormais plus marqué en championnat depuis 298 minutes. Pour le compte de la quinzième journée, Nîmes recevra sa récente bête noire, l'OGC Nice qui a gagné les deux matchs au stade des Costières depuis la remontée des crocos en Ligue 1. Coup d'envoi du match contre les Niçois, le mercredi 16 décembre à 19h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.