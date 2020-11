Nîmes Olympique : "On fait trop de cadeaux, La défaite est aussi pour moi." (Jérôme Arpinon)

Le Nîmes Olympique connait la première "petite" crise de la saison. Défaite à domicile contre Metz qui gagne 1 à 0 pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Mamadou Gueye marque à la quinzième minute. Nîmes ne score plus depuis 3 matchs, surtout c'est la 3 défaite consécutive pour le NO.

Dans une rencontre qui se jouait à huis clos pour la première fois de la saison au stade des Costières, Nîmes est complètement passé au travers lors de la première demi-heure de jeu. Pas d'envie, pas de duel gagné, pas d'occasion. Les crocos encaissent le seul but du match à la 15e minute : Maïga traverse le terrain sur quarante mètres et lance Gueye dans la profondeur. Le Messin a le contre favorable sur Miguel, Reynet sorti à sa rencontre est trop court pour intercepter le ballon. Gueye pousse le ballon tranquillement au fond des filets (0-1, 15e). Mathieu Udol récolte un carton rouge juste avant la pause pour un tacle non maîtrisé sur Koné (0-1, 44e). En seconde période, Nîmes pousse mais même en supériorité numérique, Nîmes n'arrive pas à égaliser.

Troisième match sans marquer et troisième défaite consécutive en Ligue 1

Nimes a certes poussé en seconde période mais les Messins n'ont que trop peu tremblé. Ils gagnent malheureusement leur premier succès à l’extérieur de la saison. Une nouvelle défaite qui agace le coach Jérome Arpinon en conférence de presse après le match : " On fait trop de cadeaux, le carton rouge contre le PSG, le penalty à Bordeaux et un nouveau cadeau contre Metz. 3 cadeaux et on perd 3 matchs. On a joué petit bras. On a failli sur ce match, je suis en colère. Personne n'a pris le leadership de l’équipe. La défaite est aussi pour moi."

Déja trop de points perdus à domicile

Les Nimois n'ont plus gagné à domicile depuis la première journée. Sur les 5 matchs à domicile cette saison, les Crocos ont déjà perdu 10 points. Nîmes est aussi en panne offensivement. Sur les 6 derniers matchs en L1, les filets adverses n'ont tremblé qu'à deux petites reprises. Conséquence : Nîmes est pour la première fois de la saison 18e et donc barragiste.

Nîmes va rejouer à domicile pour le prochain contre un concurrent pour le maintien en Ligue 1. Angers et sa colonie d'anciens nîmois se déplaceront au stade des Costières. Coup d'envoi de la rencontre le dimanche 8 novembre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.