Nîmes Olympique : Frédéric Bompard " Ce n'est pas une mauvaise semaine, absolument pas ! "

Nîmes n'a donc toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, le club reste la dernière équipe à ne pas avoir gagné hors de ses bases. Un bilan de 3 nuls et 6 défaites depuis le mois de juillet dernier. Point positif, sur une pelouse en très mauvais état, Nîmes a réussi à ne pas encaissé de but pour clôturer cette année. En championnat, le club est celui qui a encaissé le plus de buts en 2022 (48 buts encaissés en 36 matchs). Frédéric Bompard, le coach gardois a voulu être positif en conférence de presse après la rencontre malgré le point pris en 2 matchs disputés cette semaine : " Ce n'est pas une mauvaise semaine, absolument pas. C'est le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Certains pensent que c'est une mauvaise semaine, moi ce n'est pas mon cas. Je ne vois pas la chose de la même façon que certains mais je respecte les avis."

Prochain match en Coupe de France pour les Crocos

Les Nîmois joueront vendredi prochain les 32emes de finale sur la pelouse de Grenoble pour leur premier match de l'année 2023. Reprise en Ligue 2, le mardi 10 janvier avec la réception de Metz pour le deuxième match au Stade des Antonins. Nîmes-Metz, coup d'envoi à 20h45. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.