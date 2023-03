Nîmes Olympique : Frédéric Bompard ne veut "pas perdre espoir" avant la réception de Quevilly

C'est la 27eme journée de Ligue 2 ce week-end. Le Nîmes Olympique reçoit Quevilly-Rouen, ce samedi, à partir de 19h au stade des Antonins. Au classement, les Crocos sont 19emes (avant-derniers), ils restent sur 5 matchs sans victoire.

Les Normands sont eux 7èmes, des Normands vainqueurs à l'aller 3-1.

Point effectif : Le capitaine Nicolas Benezet est absent, forfait également de Thibaut Vargas, Mahamadou Doucouré, Scotty Sadzoute. Benoît Poulain n’est pas convoqué, Sanasi Sy et Léon Delpech non plus

Plus que 12 rencontres à jouer, faites les comptes : Nîmes est clairement dans la charrette, avec 4 points de retard sur le premier non relégable. C'est en quelque sorte un mini-championnat à 5 qui se dessine dans cette dernière ligne droite. Qui va se sauver, entre Nîmes, Niort, Rodez, Dijon, et Pau ? Peut-être un seul de ces 5 clubs. Et la dynamique, soyons lucides, n'est clairement pas en faveur des hommes de Frédéric Bompard.. avec une série en cours de 4 défaites et 1 nul.

"On a le droit d'être affecté, pas de perdre espoir", martèle Frédéric Bompard .Il a le droit d'y croire. Il est.. surtout obligé d'y croire Frédéric Bompard., même s'il reconnaît bricoler, bien souvent : "je fais avec les moyens du bord".

Et le coach des Crocos a sorti la calculette. Plus que 12 matchs à jouer : "il faut en gagner la moitié"

6 victoires à aller chercher. 6 comme.. le nombre de victoires de Nîmes depuis.. le début de saison.

Bon courage, et surtout bonne chance !