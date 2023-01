Nîmes Olympique - Frédéric Bompard : " Très sincèrement, je ne m'attendais pas à une mission aussi difficile."

Nîmes a enfin marqué pour la première fois dans le jeu depuis l'arrivée de Frédéric Bompard (le 22 novembre dernier) et encore par chance vu que Saïd voulait centrer pour Tchokounté. C'est dire... L'ailier gauche nîmois a vu son centre de la gauche se transformer en but pour l'égalisation nîmoise (1-1, 54e). Une joie de très courte durée puisque Metz inscrit juste après deux buts en quatre minutes (1-3, 60e). La dernière réalisation de Mikautadze est anecdotique mais elle gonfle encore plus le score (1-4, 89e). Frédéric Bompard le coach nîmois est à juste titre énervé en conférence de presse après cette grosse gifle : " On fait le plus dur en égalisant. On doit rester organiser après ce but car il y a toujours danger quelques minutes après. A 1-1, on a bafoué les règles du football. L'adversaire nous a été supérieur physiquement et techniquement. Bien sûr que c'est inquiétant mais on ne va pas commercer à dire que c'est terminé. Ce n'est pas un groupe de tricheurs. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à une mission aussi difficile. Je vais tout faire pour que l'on s'en sorte. "

Prochaine rencontre en L2 dès ce vendredi sur la pelouse du Havre

Les Nîmois joueront face au leader de la division pour la dernier match de la phase aller. Des Havrais qui ont gagné 5 de leurs 6 rencontres dont le choc contre Sochaux ce mardi soir (1-0). Au vu des récentes prestations, la tâche s'annonce extrêmement compliquée mais Nîmes avait réussi à gagner la saison passée (0-1). Bis repetita ce vendredi ? Le Havre-Nîmes, coup d'envoi à 20h45 ce vendredi 13 janvier, l'avant match débutera à 20h30. Cette rencontre sera à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.