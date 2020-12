Nîmes Olympique : "Il manquait trop d’expérience." (Jérôme Arpinon)

Nîmes perd contre Dijon qui était dernier au coup d'envoi de la rencontre. Défaite 3 à 1 à domicile. Les Nîmois ont mené jusqu'à la 75e minute avec un but d'Ahlinvi mais se sont écroulés en 3 minutes : 2 buts encaissés et 1 carton rouge reçu. Le 3e but dijonnais est anecdotique. Nîmes est dernier.

Quel match bizarre du Nîmes Olympique contre Dijon qui se dirigeait vers sa 4e victoire de la saison à un quart d'heure de la fin de la rencontre mais qui perd finalement le match. Tout bascula en 3 minutes : Konaté égalise à la 74e minute, à la 75e, Florian Miguel est expulsé sur un tacle en retard... 76e minute, Baldé marque le deuxième but dijonnais. Konaté dans le temps additionnel marque même un troisième but, cette défaite prouve un manque d'expérience pour le coach Jérome Arpinon :" On n'a pas eu assez d'expérience sur ce match, ce n'est pas faute de vouloir les calmer sur le côté. Certains joueurs à la mi temps ont dit qu'il fallait aller les chercher, pas trop subir. On perd Haris Duljevic aussi qui permet d'amener le ballon assez haut. Ensuite on ne tue pas le match. On recule. Il manquait trop d'expérience."

Nîmes est dernier pour la première fois de la saison

Les crocodiles perdent leur 7e match en 9 rencontres à domicile. Ils finissent malheureusement l'année 2020 en position de 20e à cause d'une différence de buts très négative (-20). Les Crocos sont à égalité de points (12) avec Dijon, le premier relégable et Lorient le 18e et barragiste. Pour le compte de la 18e journée, les Gardois se déplaceront en Alsace pour y affronter Strasbourg un autre mal classé. Coup d'envoi du match à Strasbourg, mercredi 6 janvier à 19h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité. D'ici là France Bleu Gard Lozère vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Vivement 2021 !