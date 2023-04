Nîmes Olympique : " J'ai honte pour moi, pour l'équipe, pour nos supporters. " déclare le milieu Joseph Lopy

Pas d'âme, pas de révolte et surtout de la résignation, il faudrait désormais un miracle pour le Nîmes Olympique sauve sa tête en Ligue 2. Les Crocos ont livré l'une de leur pires prestations de la saison et le milieu de terrain gardois Joseph Lopy n'avait qu'un mot en bouche après cette énième déconvenue : " Je vais être honnête, je suis sorti du match, j'avais honte. En sortant du terrain, j'avais honte pour moi, pour l'équipe, pour nos supporters car ce qu'on a produit contre le Paris FC, ce n'est pas digne d'une équipe qui joue le maintien. On a été trop laxistes, on n'a pas été là dans les duels. La moindre des choses. c'est de répondre au moins physiquement, de se battre un peu plus, ce qu'on n'a pas fait sur ce match. "

Match quasiment de la dernière chance pour se maintenir contre Pau lors de la prochaine journée

Face à des Palois qui ont pratiquement assuré leur maintien (40 points au compteur), Nîmes avec 29 unités est dans l'obligation de l'emporter pour croire encore à ce maintien. NO-Pau, coup d'envoi du match à 19h00 le samedi 29 avril. Rencontre de la 33e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.