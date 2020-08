Nîmes débute parfaitement cette nouvelle saison de Ligue 1. Pour la première de Jérôme Arpinon comme coach principal, les Crocodiles étrillent Brest. Succès 4-0. Kevin Denkey, Birger Meling, Romain Philippoteaux et Moussa Koné sont les buteurs du NO. Un joueur a été étincelant : Birger Meling !

Nîmes Olympique : "J'ai vu Birger Meling en vidéo pendant 1h, j'ai dit feu, on le prend ! " (Jérôme Arpinon)

Jérome Arpinon pour sa première comme coach principal du NO (Nîmes 4-0 Brest)

Il n'est pas très grand (1m75), pas très imposant physiquement (64 kgs) mais pourtant Birger Meling a été tout simplement impressionnant pour son premier match avec le Nîmes Olympique en Ligue 1 ! Passeur décisif sur le premier but du match inscrit par Kevin Denkey (1-0, 8e), l'international norvégien du NO marque le deuxième but d'une lourde frappe du gauche sous la barre de Larsonneur (2-0, 31e). Infatigable sur son couloir gauche, Meling n'a pas ménagé ses efforts tout au long de la partie participant amplement au succès 4-0 du Nîmes Olympique.

Le premier Norvégien dans l'histoire du Nîmes Olympique

Recruté pour 1 million d'Euros à Rosenborg Tronheim le 1er Juillet dernier, Meling est une sacrée trouvaille de Reda Hammache, le directeur sportif du club nimois. Jérôme Arpinon a tout de suite été séduit par le latéral gauche avant de le recruter cet été, le coach nimois s'est ainsi exprimé en conférence de presse juste après le match contre Brest: " Quand Réda Hammache me l'a proposé, je l'ai régardé une heure en vidéo, j'ai dit c'est bon, feu !!! J'ai demandé à mon directeur sportif : "T'es sûr qu'on peut l'avoir ? " Réda m'a dit oui ! Alors on a foncé ! "

Une première très réussie pour Birger Meling mais aussi pour Jérôme Arpinon comme coach principal du club avec ce magnifique succès ! Du jeu, du spectacle et 4 buts marqués sans en encaisser. Après une rencontre, Nîmes est leader provisoire ! Cela fait du bien au moral après cette longue période d'inactivité. Tous les amoureux du NO en redemandent !

Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, un déplacement, le premier de la saison, à Nantes où Nîmes avait gagné (2-4) il y a deux saisons. Coup d'envoi à 15h00 le dimanche 30 Août. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.