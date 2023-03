Nîmes Olympique : " J'échangerai bien cinq de mes buts contre cinq points ! " dit Malik Tchokounté

Dans un match animé et plaisant à suivre, Nîmes perd malheureusement de nouveau (4-2). C'est le 15e revers en championnat après 26 rencontres. Malik Tchokounté et Pablo Pagis marquent pour les Crocos mais ce n'est pas suffisant. Bastia inscrit 4 buts. Nîmes perd une place et se retrouve 19e de L2.

Bastia et Nîmes juste avant le coup d'envoi (4-2) © Radio France - Romain Collet-Gaudin Le Nîmes Olympique prend beaucoup, beaucoup trop de buts cette saison, Nîmes est la pire défense du championnat à l'extérieur et l'avant dernière défense de cette Ligue 2 après 26 rencontres. Un joueur s'est illustré, c'est Malik Tchokounté en ouvrant le score, il marque son 10e but de la saison, son 6e à l'extérieur après ce match à Bastia. L'avant centre nîmois préfèrerait moins marquer et voir son équipe gagner : " Vu notre classement, mes 10 buts, ce n'est pas assez. J'échangerai bien quelques buts contre quelques points, je dirai 5 de mes buts contre 5 points. " ⓘ Publicité Victoire impérative contre Quevilly-Rouen-Métropole lors de la prochaine journée Nîmes a paris un point sur les cinq derniers matchs, il est donc urgent de gagner contre le club d'Olivier Echouafni d'autant plus que Dijon, Rodez ont gagné lors de cette 26e journée. Nîmes est dernier à égalité de points avec Niort. Nîmes Olympique - QRM, coup d'envoi de la rencontre le samedi 11 mars à 19h. Notre avant-match commencera à 18h45. La rencontre sera à vivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.