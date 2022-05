Nîmes Olympique : "Je dédie ce but à tous les gens qui m'ont soutenu, il y en a beaucoup !" (Anthony Briançon)

Le dernier but du capitaine nîmois remontait au 4 janvier 2020 et une réalisation signée à Tours en Coupe de France. Contre Toulouse sur un centre de Yassine Benrahou, le numéro 23 nîmois a effleuré le ballon de la tête à la 25ème minute, suffisant pour tromper Maxime Dupé, le gardien du TFC. Nîmes était devant à la pause mais n'a rien pu faire contre des Toulousains qui voulaient célébrer le titre de champion de France de L2 devant leurs supporters. Même si Lucas Dias, encore une très performant, a retardé l’échéance, le gardien gardois a dû malheureusement s'incliner à deux reprises en seconde période. Anthony Briançon, après cette défaite anecdotique, était heureux d'avoir pu marquer à nouveau : "Yassine Benrahou m'a fait un beau cadeau, j'ai la chance d'être bien placé pour pouvoir marquer. C'est dommage de ne pas avoir gagner ce match ou au moins faire match nul. C'est presque un an et demi de galères, c'est beaucoup de choses qui remontent à la surface. C'est imaginer ma famille qui doit être très fière. Je remercie tous les gens qui vraiment ont été auprès de moi parce que seul on ne peut pas y arriver. Je remercie toute ma famille et ma belle famille, ce but, je leur dédie !"

Dernier match de la saison samedi prochain contre le SC Bastia de Régis Brouard

Face aux Corses qui se sont maintenus en L2, les Nîmois vont vouloir terminer cette saison de la meilleure des manières et atteindre le dernier objectif de la saison, à savoir atteindre et/ou dépasser la barre des 50 points. Après ce match à Toulouse, les Crocos ont 49 unités et sont neuvièmes au classement.

Avant cette rencontre contre Bastia, Bernard Blaquart sera présent deux fois dans le Croco Show la semaine prochaine, lundi 9 mai et vendredi 13 mai. Ce Vendredi, un autre invité exceptionnel sera en studio en la personne de Benoît Poulain. Le Croco Show à suivre de 18h à 19h sur France Bleu Gard Lozère.

