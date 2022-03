Nîmes Olympique : "Je leur avais demandé d'être une équipe de chiens ! Cela a été le cas." (Nicolas Usaï)

Nîmes gagne un onzième match cette saison en Ligue 2. Le sixième à l'extérieur. Victoire un but à zéro sur la pelouse du Havre. Yassine Benrahou est, sur penalty, l'unique buteur du match dans le temps additionnel de la première période. Avec 39 points, les crocos ont quasiment assuré leur maintien.

En plus de ce succès en Normandie, Nîmes n'a pas pris de but depuis le 1er Février dernier grâce à une belle solidarité et surtout grâce au gardien Pekko Bråtveit qui a réalisé neuf parades ! Le coach nîmois Nicolas Usaï savoure cette victoire en terre havraise, le club la doit surtout au gardien Norvégien auteur d'un arrêt incroyable à la 89e minute sur un coup franc de Quentin Cornette : "Cette action là de la part de Bråtveit résume parfaitement son match mais ça résume aussi ce que l'on attend des joueurs du Nîmes Olympique de temps en temps c'est à dire pas toujours être élégant, pas toujours être brillant. Je vais employer un terme un peu trivial : je leur avais demandé d'être des chiens sur le terrain. Je suis satisfait par rapport à cela."

Une semaine à trois rencontres, match dès mardi contre un autre prétendant à la montée en Ligue 1

Après avoir joué contre le Paris FC et le Havre, Nîmes va jouer dans 3 jours contre un autre gros de cette Ligue 2. Nîmes va recevoir ce mardi 15 mars, l'AJ Auxerre, troisième au classement avec 51 points.

NO-AJA, coup d'envoi à 19h00. Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.