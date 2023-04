Nîmes Olympique : " Je ne lâcherai pas tant qu'il y aura de l'espoir ! " déclare le coach Frédéric Bompard

Encore une défaite pour les Crocos, la 6e sur les 8 derniers matchs de Ligue 2. Les Nîmois n'ont pas eu de chance et n'ont pas su répondre au but havrais. N'Guessan sur une frappe lointaine a touché la transversale de Gorgelin (0-1, 73e) puis Pagis sur coup-franc a tapé le poteau havrais (0-1, 90+2e). Malheureusement les deux tentatives nîmoises ont été sortantes, le signe d'une équipe du bas de tableau. Le coach gardois Frédéric Bompard était déçu pour ses joueurs à la fin du match : " On méritait de prendre un point au regard de la seconde période. Cette deuxième mi-temps ne me donne pas d’espoir mais des regrets. Il n'y avait rien en notre faveur sur ce match. Il faut garder la tête haute, il ne faut surtout pas baisser les bras. je ne lâcherai pas tant qu'il y aura de l'espoir. Il faudra gagner nos quatre derniers matches à domicile pour se maintenir en Ligue 2."

Déplacement capital lors de la prochaine journée

Nîmes toujours englués à l'avant-dernière place de la L2 se déplacera au stade Charléty pour y défier le Paris FC. PFC-NO, coup d'envoi de la rencontre à 19h le samedi 22 avril. Match de la 32e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.